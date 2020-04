Coronavirus, sale ancora il numero dei guariti

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 20 aprile 2020, 19:30

Le prime misure emergenziali per sostenere l’economia sono state messe in atto dal Governo con i primi giorni di aprile e, a giorni, c’è attesa per un nuovo decreto

lunedì, 20 aprile 2020, 19:16

La sala operativa regionale ha emesso un codice giallo per vento forte su quasi tutta la Toscana a partire dalla mezzanotte di stasera, lunedì 20 aprile, valido per tutto domani, martedì 21 aprile

lunedì, 20 aprile 2020, 17:18

In Toscana sono 8.507 i casi di positività al Coronavirus, 135 in più rispetto a ieri. Aumentano circa del 3% rispetto al totale di ieri le guarigioni: 33 le nuove registrate oggi. I test eseguiti hanno raggiunto quota 105.857, 1.882 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.564.

lunedì, 20 aprile 2020, 17:14

Siamo quasi ad un mese e mezzo di isolamento forzato e ci siamo, provocatoriamente, chiesti quali effetti sta causando questa quarantena

lunedì, 20 aprile 2020, 14:51

E’ Primavera inoltrata, le persone, soprattutto quelle che vivono nelle città, motivate anche dalla diffusione di alcuni studi scientifici in merito al coronavirus, sono ormai pervase da un sensibile senso di confusione, apatia e stanchezza psicologica. Tutti desiderano tornare negli ambienti naturali aperti

lunedì, 20 aprile 2020, 14:11

La Toscana sarebbe dovuta andare al voto assieme a Veneto, Liguria, Marche, Puglia, Campania e Valle d’Aosta, mentre nella nostra zona, a livello amministrativo, sono chiamati ad eleggere i nuovi sindaci i cittadini dei comuni di Coreglia Antelminelli e Sillano-Giuncugnano