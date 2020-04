Coronavirus, un nuovo caso a Gallicano

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 27 aprile 2020, 16:11

In Toscana sono 9.179 i casi di positività al Coronavirus, 32 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 4,4% e raggiungono quota 2.401.

lunedì, 27 aprile 2020, 15:32

Abbiamo fatto una rapida panoramica del settore, intervistando i gestori di alcuni bar della Valle del Serchio: il panorama è desolante, con attività che vivevano degli incassi quotidiani, chiusi per tre mesi e con tanti dubbi sulle modalità di riapertura

lunedì, 27 aprile 2020, 14:48

La Cna è molto critica con la scelta del Governo di non riaprire le imprese di acconciatura ed estetica dal prossimo 4 maggio

lunedì, 27 aprile 2020, 14:29

I sindaci del territorio, convocati dal presidente della provincia Luca Menesini, si riuniranno in videoconferenza per discutere un ordine del giorno che riguarda l'aggiornamento normativo sugli enti locali alla luce dell'emergenza Coronavirus e anche in relazione all'ultimo Dpcm del 26 aprile

lunedì, 27 aprile 2020, 12:04

C’è stupore ma soprattutto rabbia nelle parole del presidente di Confesercenti Toscana Nord, Alessio Lucarotti, alla luce dell’ultimo decreto firmato dal presidente Conte

lunedì, 27 aprile 2020, 11:02

I Caf e i patronati Acli, oltre 100 sedi in Toscana, sono sempre rimasti operativi perché inseriti nella lista dei codici Ateco delle attività ritenute essenziali. Ma si è trattato sostanzialmente di un'attività ridotta perché le pratiche dei cittadini non riescono ad arrivare agli uffici