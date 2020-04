Covid-19, il primo guarito di Gallicano dona plasma per cura sperimentale

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 18 aprile 2020, 17:47

In Toscana sono 8.237 i casi di positività al Coronavirus, 127 in più rispetto a ieri. Aumentano di un quarto, rispetto al totale di ieri, le guarigioni: 224 le nuove registrate oggi. I test eseguiti hanno raggiunto quota 99.903, 3.672 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.522

sabato, 18 aprile 2020, 17:22

Entro la fine della prossima settimana saranno effettuate tutte le visite alle RSA delle Zone della Valdera, Apuane, Versilia, Valle Del Serchio e Piana di Lucca

sabato, 18 aprile 2020, 13:36

"Il tempo di una poesia", l'iniziativa del Centro Studi per la Val di Sole, varca le soglie del Trentino ed arriva in Garfagnana. Gli Amici Fortezza Delle Verrucole hanno infatti inviato una poesia che racconta il nostro territorio. Video

venerdì, 17 aprile 2020, 19:59

Finalmente una buona notizia nella serata. Il primo cittadino David Saisi ha infatti annunciato che si è registrato il secondo tampone negativo su un paziente Covid. Si tratta quindi del primo guarito ufficiale nel comune di Gallicano

venerdì, 17 aprile 2020, 19:22

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini (a...

venerdì, 17 aprile 2020, 18:12

Un milione e mezzo di mascherine distribuite ogni giorno. È questo l'obbiettivo che si è prefissata la regione Toscana, dopo che, attraverso l'aiuto e la collaborazione con i comuni e con le associazioni di volontariato, sono stati distribuiti otto milioni e mezzo di questi dispositivi alla cittadinanza