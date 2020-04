Garfagnana



Covid-19, si illumina la Rocca di Camporgiano

sabato, 4 aprile 2020, 15:24

La Rocca di Camporgiano è stata illuminata con i colori della bandiera italiana in ricordo delle vittime del Covid-19 e per onorare tutti coloro che sono in prima linea in questa emergenza.



"Il nostro bel Tricolore - afferma il sindaco Francesco Pifferi - per ricordare le vittime dell'epidemia, per onorare e ringraziare gli operatori sanitari, per infonderci coraggio ed aiutarci a guardare al futuro con speranza. Insieme ce la faremo!"

L'amministrazione comunale e la Pro Loco di Camporgiano ringraziano per il generoso contributo la Cooperativa Apuana di Vagli, sempre sensibile alle esigenze della nostra Comunità, e la Ditta Tognini. Il proiettore è stato acquistato dalla Ditta Goboservice di Bonate Sotto (Bergamo), in segno di vicinanza e solidarietà nei confronti di una popolazione particolarmente colpita dal Covid 19.