Garfagnana



Dagli Autieri pacchi dono per le famiglie in difficoltà grazie alle donazioni di aziende e privati

mercoledì, 29 aprile 2020, 14:12

Non si ferma l’attività dei volontari dell’associazione Autieri d’Italia della Garfagnana, con tanti servizi per la popolazione in questo periodo di emergenza, come la consegna della spesa alle persone in difficoltà.

“Tante persone ci stanno aiutando e voglio ringraziarle perché si sono resi conto delle esigenze e difficoltà riscontrate sul territorio – sottolinea il presidente Massimo Turri. “Abbiamo rivolto una richiesta a Roberto Benzi, direttore di Lucart Diecimo, di farci avere prodotti cartari come rotoli asciugatutto o carta igienica e Roberto ha accettato di buon cuore donandoci un grande quantitativo di materiale”.

Tanti prodotti sono stati donati anche da Carrefour e Conad di Castelnuovo, i panifici Angela, Profumo di Pane e Arte del Pane, la pasticceria Manuela Pedreschi e alimentari Venanzi, ma anche bibite fornite da Croce Verde di Castelnuovo. Senza dimenticare la generosità di tanti privati, uno in particolare, ha donato mille euro per poter sopperire ad esigenze specifiche di alcune persone.