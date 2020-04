Garfagnana : sillicano



Danilo Ferrari, una storia a lieto fine: “Tornato a casa dopo l’incubo Coronavirus”

venerdì, 10 aprile 2020, 15:38

di simone pierotti

Non solo bollettini di tenore quasi bellico e notizie cattive, in questo difficile momento: per fortuna ci sono anche, e soprattutto, storie a lieto fine. Una di queste è quella vissuta dal signor Danilo Ferrari di Sillicano, un piccolo paese vicino Camporgiano.

Oggi Danilo è tornato nella tranquillità della propria vita domestica ma la preoccupazione e l’ansia per tutta la famiglia è stata grandissima. L’incubo coronavirus è iniziato il 25 marzo quando all’uomo è stato diagnosticata la malattia. E’ partita la prassi e Danilo è stato trasportato al San Luca di Lucca, nel reparto di medicina che era stato adibito, per l’emergenza, in reparto di malattie infettive, al terzo piano “setting C”. Il figlio ci spiega che il padre è rimasto sempre cosciente e ha trovato grandissima disponibilità nei medici e negli infermieri. Dopo qualche giorno il cellulare di Danilo, tuttavia, smetteva di funzionare ma la paura è durata poco grazie alla sensibilità di un infermiere (di nome Daniele) che ha prestato all’uomo il proprio cellulare per connettersi in una videochiamata con la propria casa. Così, grazie a questo “eroe” dei giorni nostri, la famiglia è rimasta costantemente in contatto con il proprio caro.

La storia ha avuto un lieto fine con le dimissioni il 6 aprile, dopo i vari tamponi negativi, e il ritorno a casa del signor Ferrari. “A nome di tutta la famiglia vorrei ringraziare tutto lo staff dell’ospedale San Luca, in particolare il reparto Setting “C”, ma anche le amministrazioni comunali che ci hanno supportato, la Misericordia di Camporgiano e tutto il paese di Sillicano”.