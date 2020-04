Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Dj Roby, la musica ai tempi del Covid

lunedì, 13 aprile 2020, 10:03

di daniele venturini

In questi momenti di grande difficoltà in cui viviamo a causa del Coronavirus, c'è, per fortuna, chi vive questo periodo con serenità; una di queste persone è DJ Roby, al secolo Roberto Bertoli, che dalla sua abitazione di Vallico di Sopra, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, trasmette musica. L'intraprendente DJ durante le notti quando non è a lavorare (fa i turni), trasmette video con musica anni '80, '90, 2000 e house. In alcune serate anche musica latino americano.

Lo abbiamo sentito telefonicamente e ci ha spiegato che l'idea gli è venuta mentre una sera era in casa e stava ascoltando musica per rilassarsi e passare il tempo. "Ho pensato: perché non la condivido con i miei amici su Facebook?" Poi ha continuato: "Ho aperto una pagina Facebook che si chiama DJ Roby, e, in questa pagina, pubblico video con la mia musica. Al momento sono soddisfatto, la pagina è seguita. Penso che anche questo possa essere un modo per allietare le ore notturne per chi ama la musica, il mio piccolo contributo alla vita quotidiana in tempi di Covid 19".