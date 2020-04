Due casi in 24 ore in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 16 aprile 2020, 21:06

Dopo tanti giorni di stabilità nel comune di Pieve Fosciana, oggi un nuovo caso di positività al Coronavirus. Si tratta di una persona che, pur risultando positiva, sta bene così come i suoi familiari

giovedì, 16 aprile 2020, 20:17

Il gruppo di minoranza del comune di Vagli Sotto ringrazia il presidente della provincia di Lucca Luca Menesini e l'assessore Andrea Carrari per la dimostrazione di vicinanza alla popolazione del comune di Vagli Sotto

giovedì, 16 aprile 2020, 19:39

Una triste storia a lieto fine quella di Maria Bartolomei che, alla venerabile età di 91 anni, ha scoperto di avere il Coronavirus. Anche il figlio convivente, positivo al virus, ha superato il test finale dei tamponi

giovedì, 16 aprile 2020, 17:53

Completata a tempo di record la via alternativa per raggiungere la sponda opposta del lago dopo la chiusura improvvisa, da parte della provincia, del Ponte della Tambura che aveva generato non pochi disagi per gli abitanti (e non solo) del centro storico di Vagli di Sotto. Video

giovedì, 16 aprile 2020, 17:29

E’ la donazione effettuata per l’emergenza Coronavirus dall’OPI di Lucca, che in questi giorni ha consegnato direttamente il materiale agli infermieri nelle sedi territoriali della provincia di Lucca dell’Azienda USL Toscana nord ovest e negli ospedali di Barga, Castelnuovo Garfagnana, Lucca e Versilia

giovedì, 16 aprile 2020, 17:08

Secondo i dati rilevati da Regione Toscana entro le ore 12 di oggi giovedì 16 aprile, relativi all’andamento dell’epidemia Covid-19, sono complessivamente 7.943 i casi di positività al Coronavirus riscontrati nella nostra regione, 277 in più rispetto a ieri