Due nuovi casi a Gallicano

lunedì, 20 aprile 2020, 17:18

In Toscana sono 8.507 i casi di positività al Coronavirus, 135 in più rispetto a ieri. Aumentano circa del 3% rispetto al totale di ieri le guarigioni: 33 le nuove registrate oggi. I test eseguiti hanno raggiunto quota 105.857, 1.882 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.564.

lunedì, 20 aprile 2020, 17:14

Siamo quasi ad un mese e mezzo di isolamento forzato e ci siamo, provocatoriamente, chiesti quali effetti sta causando questa quarantena

lunedì, 20 aprile 2020, 14:51

E’ Primavera inoltrata, le persone, soprattutto quelle che vivono nelle città, motivate anche dalla diffusione di alcuni studi scientifici in merito al coronavirus, sono ormai pervase da un sensibile senso di confusione, apatia e stanchezza psicologica. Tutti desiderano tornare negli ambienti naturali aperti

lunedì, 20 aprile 2020, 14:11

La Toscana sarebbe dovuta andare al voto assieme a Veneto, Liguria, Marche, Puglia, Campania e Valle d’Aosta, mentre nella nostra zona, a livello amministrativo, sono chiamati ad eleggere i nuovi sindaci i cittadini dei comuni di Coreglia Antelminelli e Sillano-Giuncugnano

lunedì, 20 aprile 2020, 12:24

Sono spenti i due incendi che ieri erano divampati in provincia di Lucca, nei comuni di Pescaglia (in località Groppa) e di Villa Collemandina (in località Sulcina). Il primo ha percorso 50 ettari di vegetazione, il secondo poco meno di uno

domenica, 19 aprile 2020, 19:16

Sono state fissate le nuove priorità nell’effettuazione dei test sierologici rapidi, a carico del servizio sanitario regionale e dunque gratuite per i cittadini, che la Toscana ha già nelle settimane scorse avviato, utili a scoprire se una persona è entrata in contatto con il virus e ha sviluppato gli anticorpi