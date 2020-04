Due nuovi casi collegati alla Rsa di Gallicano: entrambi di Molazzana

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 1 aprile 2020, 19:30

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. La comunicazione fornita è quella in possesso dell'Azienda con estrazione dei dati effettuata alle ore 13 e fa riferimento alle 24 ore precedenti. Le comunicazioni relative alle positività emerse successivamente saranno rese note nel dettaglio domani

mercoledì, 1 aprile 2020, 19:01

Continua l’azione di screening per l’individuazione di casi positivi al Covid-19 eseguiti nelle RSA e RSD dell’ASL Toscana nord ovest. Valle Del Serchio: 2 Rsa, 30 persone ricoverate, 17 positivi (10 operatori) (81 tamponi eseguiti)

mercoledì, 1 aprile 2020, 17:22

Sono 259 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino; e 9 i nuovi decessi. Rispetto a ieri, i nuovi casi sono di nuovo in crescita. Questo si spiega con l'ulteriore aumento del numero di tamponi (3.410 nelle ultime 24 ore), e con l'avvio del programma...

mercoledì, 1 aprile 2020, 14:43

Nuova convocazione straordinaria del Consiglio di Amministrazione di GAIA S.p.A., riunitosi in videoconferenza per deliberare ulteriori misure economiche in bolletta, stavolta in sostegno, in particolare, delle attività commerciali

mercoledì, 1 aprile 2020, 14:39

E’ Andrea Coletti, il noto gestore del ristorante “La Capannina” (non quella di Franceschi …), un locale divenuto un “cult” nella gastronomia della Garfagnana. Coletti, da qualche tempo, si è inventato, quasi per gioco, influencer con una pagina instagram che è schizzata a quasi 10000 followers

mercoledì, 1 aprile 2020, 13:30

Moratoria sul pagamento delle rate dei finanziamenti derivanti da tutti i bandi regionali destinati a imprese e liberi professionisti. Lo stabilisce una delibera presentata dall’assessore alle attività produttive, credito, turismo e commercio Stefano Ciuoffo ed approvata dalla giunta regionale nell’ultima seduta