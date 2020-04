Garfagnana



Emergenza Coronavirus, i provvedimenti del comune di Minucciano

sabato, 4 aprile 2020, 13:37

Al fine di fronteggiare l’emergenza Coronavirus e tutelare al meglio la popolazione, il comune di Minucciano in queste settimane ha adottato diversi provvedimenti.



Tra questi, un servizio di informazione alla popolazione. "Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, e, in particolare, dal 22 febbraio 2020 - spiega il primo cittadino Nicola Poli -, sono 47 le comunicazioni, le informative e le comunicazioni diramate alla popolazione attraverso tutti i canali di informazione tradizionali, on line e social".



Quindi l'acquisto e distribuzione di mascherine, guanti per mani e igienizzanti. "Sono circa 5.000 - dichiara il sindaco - le mascherine acquistate e distribuite agli uffici e ai servizi pubblici nonché agli esercizi commerciali aperti, sia per il personale, sia per la popolazione che si reca presso i medesimi, a partire dal 14 marzo scorso. Si tratta di un’importante misura di prevenzione volta ad assicurare che la frequentazione di tali locali (che offrono servizi essenziali) sia sicura, in modo tale da garantire la continuità dei servizi e la sicurezza di tutti, che prosegue tuttora, con ordinativi per forniture ulteriori già effettuati".



C'è poi il servizio di ritiro ricette e consegna a domicilio di spesa alimentare e farmaci. "Il servizio - afferma ancora il sindaco -, svolto in collaborazione con la Misericordia di Minucciano – Gorfigliano, è attivo dal 13 marzo. Rappresenta un valido aiuto per le categorie più deboli e diminuisce il contatto sociale (che rappresenta il principale veicolo di trasmissione del virus), lasciando all’esperto personale dell’associazione il compito di mantenere i contatti, garantendone l’asetticità. Ad oggi i servizi svolti ammontano a circa un centinaio".



Sanificazione dei principali punti nevralgici di tutte le frazioni: "Con la collaborazione della Coop. Idea di Gorfigliano - dice Poli -, il comune ha attivato un servizio di sanificazione periodica dei punti di maggior frequentazione del comune. Domani, domenica 5 aprile, sarà fatto il servizio numero 9".



Tra i provvedimenti, anche l'attivazione del progetto di solidarietà alimentare. "A partire da lunedì 6 aprile - sottolinea Poli - sarà erogato un buono spesa settimanale di 50 € pro capite a tutti i componenti delle famiglie che hanno sofferto conseguenze economiche pregiudizievoli dalla attuale situazione". Provvedimenti anche in materie di tasse ed imposte locali: a) Rinvio al 30 settembre 2020 della scadenza della Tassa per l’Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche (TOSAP); b) Rinvio al 30 settembre 2020 del termine per il versamento dell’ICP Imposta Comunale sulla Pubblicità; c) Rinvio al 30 settembre 2020 della scadenza del pagamento degli atti di accertamento dei tributi di competenza comunale (IMU, TASI, ICP, TARI). Poi provvedimenti in materia di canoni concessori ed affitti dovuti al comune: rinvio al 30 settembre 2020 di tutte le scadenze originariamente stabilite entro il 30 giugno 2020 per il pagamento di canoni di concessione, fitti attivi e versamenti dovuti a qualsiasi titolo da concessionari ed affittuari di beni comunali.



Da segnalare anche il sostegno alla didattica e alle famiglie: "In condivisione con l’Istituto scolastico di Piazza al Serchio e le famiglie - dichiara il sindaco -, è stato disposto l’acquisto di n. 64 tablet, uno per ciascun bambino frequentante le scuole primarie del Comune, al fine di garantire a tutti i bimbi una didattica efficace e moderna, anche con le scuole chiuse".



"Quanto sopra - conclude il primo cittadino - al solo fine di alleviare la carenza di liquidità immediata di famiglie, attività commerciali ed imprese del territorio. La giunta sta inoltre lavorando al fine di effettuare interventi strutturali in materia di TARI e IUC (ex IMU e TASI), per i quali, stante le scadenze non prossime, è opportuno attendere gli annunciati provvedimenti statali in materia prima di assumere determinazioni e sta altresì individuando le risorse, da assegnare nel bilancio di previsione di prossima approvazione, per effettuare aiuti economici concreti e diretti a tutte le forze sociali, con primario riferimento alle categorie deboli, alle famiglie, alle attività chiuse e/o sospese per effetto dei provvedimenti governativi o che, in ogni caso, hanno subito conseguenze pregiudizievoli dalle necessarie restrizioni".