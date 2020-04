Garfagnana



Federico Santini, i video sulla quarantena fanno impazzire il web

sabato, 4 aprile 2020, 15:11

di simone pierotti

Diamo spazio, ancora una volta, a chi con ironia ed intelligenza contribuisce a strappare un sorriso alla gente in questo difficile periodo di isolamento collettivo. Da alcuni giorni stanno girando sui canali social i video girati da un giovane di Castelnuovo, Federico Santini. Finora era conosciuto ai più come abile pilota di rally, con risultati importanti anche a livello nazionale: oggi i suoi due (finora) video hanno fatto impazzire letteralmente i navigatori, che li stanno condividendo continuamente. Lo stesso Valerio Staffelli, volto noto di “Striscia la Notizia”, ha apprezzato l’ultimo video di Santini, condividendolo sul proprio profilo facebook.

Tutto è iniziato così per gioco. Per “ammazzare” i lunghi tempi della quarantena forzata, Federico lo scorso 23 marzo ha postato un piccolo video, nel quale lo stesso faceva il giro della propria abitazione affermando che la vita in casa non è proprio così male, che non gli mancava nulla (“non capisco tutto questo stress, siamo a casa, abbiamo tutto, la playstation, netflix, il cane è tranquillo”) poi sullo sfondo compariva la moglie legata ad una sedia mentre invocava aiuto!

Il 1° aprile il bis, con un video che ha fatto il giro d’Italia. Santini parla alla telecamera dicendo che “in casa stiamo tutti bene” e simili affermazioni, mentre espone vari cartelli (“La mia moglie è vicina, non posso parlare”; “Non ce la faccio più, mi sta sempre attaccata”; “Mi fa passare il folletto 3 volte il giorno”). Infine … “Sono disperato mi distrugge … AIUTO!”.

Video Federico Santini, i video sulla quarantena fanno impazzire il web