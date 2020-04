Garfagnana



Ferrari e Simonini: "A Molazzana non si celebra quest'anno il 25 aprile?"

domenica, 26 aprile 2020, 15:30

Melania Ferrari, consigliere comunale in carica, e Simone Simonini, già consigliere comunale nello scorso quinquennio, si chiedono se quest'anno il comune di Molazzana abbia deciso di non celebrare la Festa della Liberazione.



"La memoria del 25 aprile quest'anno - esordiscono - risuona più potente ed essenziale che mai, e non celebrare questa giornata, soprattutto in un periodo particolare come questo di emergenza sanitaria, sarebbe stato poco coerente con la nostra storia e con chi si è battuto per la nostra libertà. E così, nonostante questo delicato periodo, con profondo rammarico, stavolta non possiamo rimanere in silenzio".



"A Molazzana, quest'anno, nessun cenno ufficiale - attaccano -, nessun gesto verso i caduti della seconda guerra mondiale, per i nostri antenati e tutti gli uomini e le donne che si sono sacrificate per la nostra libertà. Che si ricordi, per la prima volta non ci sono state celebrazioni, non si è reso omaggio a quei luoghi simbolo dei caduti della guerra mondiale nel comune. Un fatto abbastanza inusuale, nessuna visita ufficiale da parte della giunta comunale, nessuna corona depositata, nessun gesto".



"Non può bastare certo l'appiglio legato al coronavirus - affermano i due -, o all'illuminazione dei luoghi simbolo di ogni frazione con il tricolore. Per carità, niente da dire, un ottimo gesto senza esclusiva, eseguito ovunque tramite indicazioni sovraordinate. Dispiace che a Molazzana non si sia fatto niente, non ne troviamo conferma, al contrario degli altri comuni, che seppur in forma ridotta, hanno ricordato i propri caduti in concomitanza con il 75esimo anniversario dalla liberazione nazifascista".



"Dispiace sottolineare una doppia mancanza di rispetto - concludono -, sia nel non celebrare e quindi ricordare, sia nella gestione dei luoghi simbolo, i monumenti, da molti anni trascurati o lasciati semplicemente al buon volontariato cittadino. Vorremmo sperare di essere smentiti da qualche gesto rimasto silente, ma ad ora, non ne troviamo conferme tra la popolazione".