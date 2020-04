Garfagnana



Gallicano: cambia la sede della continuità assistenziale

venerdì, 10 aprile 2020, 12:02

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che da stasera, venerdì 10 aprile, la sede della continuità assistenziale (ex guardia medica) di Gallicano viene temporaneamente trasferita nei locali della Misericordia di Gallicano in Via Serchio 28 a Gallicano.

Il recapito telefonico per i cittadini rimane lo stesso già precedentemente in dotazione alla continuità assistenziale di Gallicano.