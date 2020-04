Garfagnana



Garfagnana e Val di Sole unite nel segno della poesia

sabato, 18 aprile 2020, 13:36

"Il tempo di una poesia", l'iniziativa del Centro Studi per la Val di Sole, varca le soglie del Trentino ed arriva in Garfagnana. Gli Amici Fortezza Delle Verrucole hanno infatti inviato una poesia che racconta il nostro territorio. Si tratta di "Triste agonia", un componimento che racconta un male comune delle zone montuose: lo spopolamento. L'autore è Michele Pennacchi, conosciuto come "Togno della Nena" (1912-1976).



"E' l'inizio di una collaborazione che sicuramente continuerà" spiega il dottor Manuele Bellonzi, originario di Barga, che ha prestato la propria voce per la lettura del testo. Un modo di gettare lunghi ponti, nel periodo di massima chiusura.



