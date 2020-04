Garfagnana : castiglione di garfagnana



Gaspari ai cittadini: “Da sabato distribuzione porta a porta delle mascherine”

giovedì, 2 aprile 2020, 19:40

“Stiamo vivendo un periodo dei più tristi e difficili – esordisce così il sindaco di Castiglione Daniele Gaspari - ma nonostante questo ormai da diverse settimane stiamo cercando con tutta la determinazione possibile di isolare questo infido virus che a livello nazionale sta decimando la nostra popolazione, specialmente quella più anziana. Le disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio in merito all'emergenza coronavirus, stanno dando i primi incoraggianti risultati, risultati riscontrabili anche nei ristretti contagi avuti nel nostro comune. Le restrizioni devono essere vissute come un aiuto a superare questo difficile momento nel minor tempo possibile”.

“Stiamo affrontando una prova molto dura, ma ne usciremo se continueremo a essere uniti, non vanifichiamo il nostro sforzo fatto fino ad oggi, non dobbiamo abbassare la guardia, impegniamoci ancor di pìù a mantenere il rispetto di tutte le norme”.

Visto il protrarsi di questa emergenza, per essere vicini ai propri cittadini, l'amministrazione comunale di Castiglione, ha deciso di eseguire la consegna di mascherine a tutte le famiglie del comune. Da sabato 4 aprile avrà inizio la distribuzione.

Alcune informazioni importanti per le famiglie: la consegna sarà eseguita porta a porta direttamente nella cassetta delle lettere; le buste conterranno 3 mascherine per nucleo familiare e una lettera del sindaco e le consegne verranno eseguite da volontari e dagli amministratori del comune che non entreranno in casa, e quindi non solo non avranno contatti con i cittadini ma rispetteranno tutte le precauzioni prescritte per impedire diffusione virus; • Le mascherine: a) Non sono da considerare presidi medici; b) Mirano ad assicurare maggiore protezione in caso di uscita dalla propria abitazione, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza minima di un metro tra le persone e di uscire una sola persona per nucleo familiare ed in casi di assoluta necessità; c) Sono strettamente personali; d) Non sono lavabili.