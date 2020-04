Garfagnana



I consiglieri di “Castiglione Viva” donano i gettoni di presenza agli Autieri

giovedì, 2 aprile 2020, 21:52

Bel gesto di generosità da parte dei consiglieri comunali del gruppo “Castiglione Viva” che hanno effettuato una donazione all’Associazione Autieri d’Italia sezione Garfagnana per riconoscere il grandissimo lavoro che stanno facendo su tutto il territorio.

“Abbiamo donato l'intera somma derivante dai gettoni di presenza ai consigli comunali – ha spiegato il capogruppo Lupetti. Vogliamo specificare che questa cifra inizialmente doveva essere destinata alle associazioni del comune, come dichiarato nel corso del primo consiglio comunale ma, visto il momento e la necessità, abbiamo ritenuto più giusto aiutate chi si sta spendendo tanto per la comunità. Sappiamo che la cifra non è astronomica, anche perché siamo solo in tre consiglieri, ma speriamo che possa in qualche modo aiutare l'ANAI nella sua attività. A tutti i volontari va un grazie enorme da parte nostra”.