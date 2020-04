Garfagnana



Il bilancio dei positivi in Valle del Serchio sale a 135: tre i guariti, otto le persone decedute

domenica, 5 aprile 2020, 14:47

di simone pierotti

Approfittiamo della fine della settimana per fare il consueto bilancio, mettendo un po' di ordine nella miriade di numeri e cifre che quotidianamente ci vengono passati. Non è facile nemmeno per noi, figuriamoci per i lettori, orientarci in mezzo a continui comunicati spesso discordanti tra loro. Specifichiamo che il resoconto non ha niente di ufficiale ma è solo un personale tentativo di fare ordine.

Le statistiche settimanali evidenziano, fortunatamente, un deciso miglioramento della situazione: ad oggi in Valle del Serchio il numero dei positivi al coronavirus è di 135 persone, comprese le 8 che purtroppo sono decedute. Novità positiva è rappresentata dalle 3 persone guarite. Registriamo un incremento di 29 casi rispetto a sette giorni, l’incremento più basso dall’inizio dell’emergenza. In particolare, in Garfagnana solo 11 casi in 7 giorni, mentre in Media Valle 18 casi.

Ad oggi il comune con il maggior numero di positivi resta Castelnuovo di Garfagnana, con un totale di 31 persone, ma negli ultimi 7 giorni si registrano 2 guarigioni e nessun nuovo caso di positività. Pieve Fosciana rimane “ferma” a 10 casi (di cui 2 non domiciliati e 2 ospiti della RSA di Gallicano), a Gallicano salgono a 12 (N.B.: da considerare la locale RSA con 24 casi di positività di cui 7 residenti in Gallicano, e 1 operatore di Lucca), a San Romano in Garfagnana 3 in totale, 1 caso anche a Castiglione di Garfagnana. Nel comune di Fabbriche di Vergemoli sono 2 i casi; a Vagli Sotto, 8 persone positive, poi 6 casi a Minucciano (3 nell’ultima settimana), 3 casi a Piazza al Serchio (di cui 1 ospite alla RSA di Gallicano), 4 casi a Molazzana (tutti collegati alla RSA di Gallicano), 2 casi a Camporgiano, 1 caso a Villa Collemandina. Non si registrano casi a Careggine, Sillano Giuncugnano e Fosciandora.

Nella Media Valle sono stati 18 i casi di positività negli ultimi 7 giorni, mentre dobbiamo purtroppo registrare due decessi nel comune di Borgo a Mozzano. Qua sono 10 i casi totali, e si registra anche la prima persona guarita; 18 casi anche a Barga, di cui 8 nell’ultima settimana, e 11 a Coreglia Antelminelli (1 RSA di Gallicano), a Pescaglia 4, incremento di 6 casi a Bagni di Lucca, ora a 9, compresa la persona deceduta e 1 ospite della RSA di Gallicano.





GARFAGNANA 83 casi (+11 casi rispetto al 28/3)



Castelnuovo di Garfagnana 31 (tra cui 2 guariti, 3 deceduti e 1 cittadino non domiciliato)

Gallicano 12 (1 non domiciliato) (N.B.: presso la locale RSA sono 24 i casi di positività)

Pieve Fosciana 10 (tra cui 2 ospiti RSA Gallicano + 2 non domiciliati)

Vagli Sotto 8 (tra cui 1 cittadino non domiciliato, 1 ospite RSA)

Minucciano 6

Molazzana 4 (tutti collegati alla RSA Gallicano)

Piazza al Serchio 3 (tra cui 1 ospite RSA Gallicano)

San Romano in Garfagnana 3

Fabbriche di Vergemoli 2 (tra cui 1 uomo deceduto e 1 ospite RSA Gallicano)

Camporgiano 2 (tra cui 1 collegato a RSA Gallicano)

Castiglione di Garfagnana 1

Villa Collemandina 1

Sillano Giuncugnano 0

Careggine 0

Fosciandora 0





MEDIAVALLE 52 casi (+18 casi rispetto al 28/3)





Barga 18 (tra cui 1 deceduto e 1 ospite RSA)

Borgo a Mozzano 10 (tra cui 1 guarito, 2 deceduti e 1 non domiciliato)

Coreglia Antelminelli 11 (tra cui 1 ospite RSA Gallicano)

Pescaglia 4

Bagni di Lucca 9 (tra cui 1 deceduto e 1 ospite RSA Gallicano)

Totale VALLE DEL SERCHIO 135 casi (+29 casi rispetto al 28/3)