Il Coronavirus affossa il settore della ristorazione: in Valle del Serchio un 2020 da “profondo rosso”

martedì, 28 aprile 2020, 15:15

di simone pierotti

Se il settore dei bar piange, non è da meno quello della ristorazione: il coronavirus colpisce gli assembramenti, alla base di tante attività commerciali. Non possiamo così che essere ripetitivi: anche per i ristoranti della Valle del Serchio si prospetta una stagione da “bagno di sangue”. Abbiamo ascoltato il parere di alcuni ristoratori, da Borgo a Mozzano fino a Pieve Fosciana e sembra di ascoltare un disco… rotto, che si ripete.

Federico Turri è il titolare, assieme alla propria famiglia, dell’albergo ristorante “La Lanterna” in località Piano Pieve. “Siamo chiusi dal 12 marzo, dopo il lock down, ma i primi giorni di marzo erano già stati un disastro, con le disdette del 7 e 8 marzo. Da un paio di settimane abbiamo riaperto l’albergo, siamo disponibili, anche se immagino che non ci potranno essere troppe prenotazioni. Inutile nascondersi, fare a meno gli incassi della primavera e in buona parte dell’estate, rappresenta una perdita enorme, abbiamo perso la Pasqua, i “ponti” festivi, le cerimonie, le comunioni, i matrimoni. Posso preventivare senza problemi che il 2020 vedrà un calo del lavoro del 70 – 80% rispetto al 2019”. Cosa vi attendete dalla riapertura generale? “Non sono molto fiducioso perché non sappiamo ancora quando e come la gente tornerà a muoversi; non ci sarà turismo estero e anche quello italiano sarà molto limitato e penalizzato, vediamo se riusciremo a tamponare con lo spostamento di alcune cerimonie in autunno ma la vedo difficile. La situazione non è facile, noi abbiamo in totale 12 lavoratori, oggi in casa integrazione, anche se sono ancora in attesa di ricevere i soldi. Per noi solo i 600 euro e poco altro, mi attenderei un aiuto più importante da parte dello Stato”.

Altra struttura molto attiva era il ristorante “La Pergola” di Barga. Abbiamo parlato con uno dei gestori, Nicola Autiero: “Abbiamo riaperto per il cibo da asporto e le consegne a domicilio per contenere le spese, ma la situazione è desolante, abbiamo perso il 70% degli incassi. Un disastro, abbiamo perso tutte le cerimonie e i gruppi organizzati della primavera e dell’estate, non ci saranno i tanti eventi che avrebbero richiamato gente a Barga. Tanti i dubbi riguardo le norme di riapertura, dovremo valutare se converrà rimanere sempre aperti dal mese di giugno perché, oltre a ridurre ad un terzo la nostra capacità, non sappiamo se la gente riprenderà ad uscire e a spendere. La situazione economica sta diventando drammatica, gli aiuti dello Stato sono davvero irrisori e, di questo passo, gli imprenditori non potranno più mantenere i dipendenti. L’unica soluzione, a mio avviso, è rappresentata da contributi a fondo perduto alle attività, in base al fatturato, e l’esenzione da ogni tassa per tutto il 2020, d’altronde non ho scelto io di non lavorare quest’anno”.

Le stesse problematiche vengono evidenziate da Silvia Bertuccelli del ristorante “Colto e Mangiato” di Borgo a Mozzano: “Come altri, abbiamo iniziato con il cibo da asporto e le consegne a domicilio. Siamo abbastanza soddisfatti mentre deve ancora decollare il servizio dei pranzi di lavoro. E’ evidente che stiamo subendo un calo drastico degli incassi, mentre le spese sono sempre le solite, l’affitto, le bollette, i dipendenti, i fornitori”.

Cosa pensi degli aiuti dello Stato? “Sono praticamente inesistenti, i 600 euro sono un’elemosina. Dobbiamo ringraziare il sindaco che sta provando ad aiutarci, istituendo un contributo comunale, un bel gesto. Purtroppo dallo Stato sta arrivando poco o nulla. Noi attendiamo di conoscere le norme precise per la riapertura ma da quanto circola sulla stampa non c’è da stare allegri. Io posso mettere 80 persone al tavolino, se dovessi portarle a 40 o 30, forse sarebbe meglio chiudere, anche perché la gente se esce a cena fuori vuole rilassarsi e non stare divisa da barriere di plastica o indossando mascherine”.

Anche in montagna si prova a ripartire, è il caso del ristorante il Canapale a Vallico Sopra nel comune di Fabbriche di Vergemoli. Nel rispetto delle disposizioni ministeriali, da venerdì 24 aprile il ristorante-pizzeria ha alzato la saracinesca del locale ed ha ripreso a lavorare. Come? “Con il servizio a domicilio - ci dice uno dei titolari - Siamo una cooperativa che gestisce il ristorante da oltre 25 anni, come tutti ci siamo trovati costretti a chiudere per la nota vicenda, ma non ci siamo persi d’animo, appena è stato possibile ci siamo organizzati per la vendita da asporto a domicilio.

La nostra è chiaramente una scommessa, la zona che possiamo servire ha un bacino di utenza molto ridotto, ma abbiamo voluto ugualmente dare un segnale di positività ai nostri concittadini, insomma noi ci siamo, siamo pronti per una sospirata ripartenza verso la normalità. Il primo fine settimana possiamo definirlo positivo, la risposta e il sorriso che i clienti ci hanno riservato al momento della consegna dei nostri piatti ci hanno ripagato dei sacrifici che stiamo facendo”.

Ristorante storico della Garfagnana è “Il Pozzo” di Pieve Fosciana. Voce a Giordano Andreucci: “Noi siamo chiusi dal 10 marzo ma avevamo già deciso di chiudere in via precauzionale di nostra iniziativa. Sugli argomenti che lei mi chiede mi sto confrontando da settimane con altri colleghi e siamo unanimi nel dire che se non riapriamo la situazione diventerà insostenibile. Siamo chiusi, incassiamo zero ma le spese ci sono ancora, noi abbiamo 13 dipendenti che oggi sono ancora in attesa della cassa integrazione e la gente è in grande difficoltà”.

Lei ha una lunga esperienza nel settore, pensa che ci sia una ricetta per uscire da questa impasse? “Purtroppo il nostro settore è poco tutelato, un tempo c’erano soldi per tutti, poi è esplosa la concorrenza, anche a discapito della qualità e del lavoro. Così oggi il mercato non riuscirà ad assorbire gli oneri della crisi. Adesso attendiamo di conoscere le disposizioni per la riapertura e sono preoccupato perché temo che le regole le studino finti esperti che di vita pratica non hanno alcuna esperienza”. Come si aspetta la prossima estate in Garfagnana? “Sarà una stagione inter nos, o almeno mi auguro che la gente abbia voglia e soldi per muoversi e uscire a cena. Sono molto preoccupato perché si aggiungeranno nuovi costi, vedi la sanificazione, i dispositivi di sicurezza e le barriere, i corsi per dipendenti, mentre gli incassi saranno molto ridotti”.

Nel centro storico di Castelnuovo di Garfagnana si trova il ristorante “Il Baretto” gestito da Gianni Dini e famiglia: “Siamo chiusi dal 9 marzo e proviamo con l’esperimento della cucina da asporto il 1° e 2 maggio. E’ un tentativo ma non sarà questo che salverà la nostra stagione: avevamo già prenotazioni di gruppi di turisti stranieri da primavera ad estate inoltrata, ovviamente tutto disdetto. Il comparto legato al turismo e alla ristorazione in Valle del Serchio, per questo 2020, ritengo che subirà un calo del 70-80% del fatturato. Al momento posso solo sperare in aiuti più ingenti da parte dello Stato e degli altri enti e, magari, politiche di incentivo per il periodo estivo. Ovviamente dovremo valutare prima le norme da seguire, augurandoci che da giugno in poi ci sia un allentamento”.