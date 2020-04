Garfagnana : piazza al serchio



Il Coronavirus si può vincere a qualsiasi età: parola di nonna Maria (e figlio)

giovedì, 16 aprile 2020, 19:39

di loreno bertolacci

Chi, come il sottoscritto, ha la fortuna di conoscere da anni nonna Maria, non ha mai avuto dubbi sull’esito della vicenda Coronavirus di nonna Maria: avrebbe avuto la meglio sul virus quest’ultima, anche se c’erano gli anni.



Una triste storia a lieto fine quella di Maria Bartolomei che, alla venerabile età di 91 anni, ha scoperto di avere il Coronavirus; ma non si è data per vinta e, con la tenacia e la resilienza che l’ha distinta per tutta una vita, ha vinto la sua battaglia e ha sconfitto quel nemico invisibile che da settimane stava compromettendo la sua salute e la sua vita. Una storia dei giorni nostri, una storia, purtroppo, come tante altre in questo periodo, che si conclude con un lieto fine e dove la protagonista è una donna ultranovantenne.



Nonna Maria, così ci piace chiamarla, madre di cinque figli, due maschi e tre femmine, con altrettanti nipoti, risiede a Piazza al Serchio insieme a un figlio. Nel mese di marzo accusava una forte forma influenzale, con febbre e tosse che non accennava a passare. Il figlio convivente, preoccupato per il perdurare della strana influenza, insieme agli altri fratelli e sorelle, decidono di chiamare il pronto soccorso per un ricovero urgente della madre, viste le condizioni influenzali che accennavano a migliorare. Il pensiero andava lì, al Coronavirus, ma tutti speravano di sbagliare, vista anche l’età della mamma. Purtroppo arriva l’esito del tampone con il risultato che nessuno voleva pensare: la mamma aveva contratto il Coronavirus.



Immediato il ricovero all’ospedale di Lucca dove, grazie alla grande professionalità di tutti, medici ed infermieri, ma grazie soprattutto alla tenacia e alla grande resilienza e forza di questa donna ultranovantenne, dopo settimane di terapia semintensiva, con alti e bassi nel quadro generale, finalmente la graduale guarigione e alla vigilia di Pasqua il tanto atteso tampone che ha confermato definitivamente la vittoria sul corona virus. Entusiasmo generale per i figli, i nipoti e gli amici e conoscenti ma soprattutto un grande messaggio di speranza per tutti. Il Coronavirus si può vincere a tutte le età, ci vuole la tenacia di nonna Maria, un po’ di fortuna e una vita sana, in posti salubri come quelli dove vive la signora.



Anche il figlio convivente, che nel frattempo si era posto in auto-quarantena, positivo al Coronavirus, ha superato il test finale dei tamponi e anche lui è riuscito a superare questo triste momento. Tutta la comunità, gli amici e tutti quelli che conoscono la famiglia si sono rallegrati per la bella conclusione della triste vicenda. Nonna Maria nel frattempo è stata dimessa dall’ospedale e si trova da una figlia che vive in Versilia, in attesa di ritornale al proprio paesello garfagnino che tanta forza e tanta salute le ha dato per tutti questi anni di vita, in un ambiente salubre e lontano dalla congestione delle grandi città e dei grossi centri, in una zona dove il “distanziamento sociale” è abbastanza naturale per tutti. Un ambiente dove però si conservano radici identitarie fatte di vicinanza e di affetti tra le persone, come era una volta.



Anche noi della redazione del giornale vogliamo fare gli auguri alla signora ed al figlio per una completa guarigione, guarigione che infonde tanta speranza ai tanti pazienti di Coronavirus, soprattutto anziani, che in questo periodo si trovano a lottare con questa orribile pandemia.