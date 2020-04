In principio fu il “Top”: ora tutti sono in diretta Instagram

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 13 aprile 2020, 18:35

I dati sono quelli rilevati entro le ore 12 di oggi, giorno di Pasquetta: 155 nuovi casi di Covid-19 in Toscana, decisamente meno dei 277 di ieri e che portano il numero dei positivi dall’inizio dell’emergenza a quota 7.390, 23 i nuovi decessi (di meno anche questi rispetto alle precedenti...

lunedì, 13 aprile 2020, 18:32

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini (a...

lunedì, 13 aprile 2020, 18:06

Le attività interessate del provvedimento sono cartolibrerie, librerie, negozi di vestiario per bambini e neonati. Come ha spiegato il presidente della regione, Enrico Rossi

lunedì, 13 aprile 2020, 13:07

Sempre più ‘smart’ la sanità toscana. Dopo l’invio con sms sul cellulare dei pazienti delle ricette dematerializzate, delle ricette specialiste e delle ricette rosse, ora è stata attivata anche una piattaforma regionale unica per rendere più snello il lavoro dei farmacisti

lunedì, 13 aprile 2020, 11:06

Persa la primavera, con le prenotazioni per la Pasqua e i ponti già cancellate, per gli agriturismi toscani inizia a traballare anche la stagione estiva

lunedì, 13 aprile 2020, 10:03

In questi momenti di grande difficoltà in cui viviamo a causa del Coronavirus, c'è, per fortuna, chi vive questo periodo con serenità; una di queste persone è DJ Roby, al secolo Roberto Bertoli, che dalla sua abitazione di Vallico di Sopra, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, trasmette musica