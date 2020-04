Garfagnana



Incendio a Fornaci, si contano i danni: evacuata una famiglia

venerdì, 24 aprile 2020, 15:52

di andrea cosimini

Sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area dove stamattina, intorno alle 10, è scoppiato un incendio che ha devastato il negozio Vorwerk Folletto, a Fornaci di Barga, nella centralissima via della Repubblica (leggi qui).



Le cause sono ancora in corso di accertamento. Gli operatori devono prima provvedere a recuperare tutto il materiale nel negozio, in gran parte danneggiato, e verificare che non sussistano le condizioni per cui le fiamme possano auto-alimentarsi nuovamente.



Ingenti i danni, anche se non ancora quantificati del tutto. Il negozio è andato distrutto e sono al momento interdetti anche l'esercizio commerciale a fianco e le due abitazioni sovrastanti. E' stato poi fatto evacuare un nucleo familiare, composto da madre e figlio, in quanto dovranno essere fatte, per sicurezza, le prove di staticità e ulteriori verifiche.



Il titolare del negozio è l'unica persona rimasta ferita nell'incendio. L'uomo, che si era recato al pronto soccorso per un'ustione di secondo grado riportata alla mano destra, è già stato dimesso con un referto di 15 giorni. Oltre all'ustione, ha riscontrato anche una lieve difficoltà respiratoria dovuta, probabilmente, all'inalazione dei fumi dell'incendio.



Sul posto, per i rilievi, sono giunti stamattina i carabinieri, capitanati dal maggiore della compagnia Giorgio Picchiotti, con una pattuglia della stazione di Fornaci di Barga, più un'altra a supporto. Arrivati per gestire il traffico gli agenti della polizia municipale, mentre le operazioni di spegnimento e bonifica sono state affidate ai vigili del fuoco.