La flora e la fauna delle Apuane in foto e video sulla pagina Fb del Parco

mercoledì, 15 aprile 2020, 12:41

Liquidità in tempi rapidi - si tratta di 750 mila euro per il periodo 2020-2022 - per chi promuove il sistema delle arti e degli istituti culturali

mercoledì, 15 aprile 2020, 12:12

Sono migliaia, anche in provincia di Lucca ed in Versilia, i contadini amatoriali che devono aver tirato un sospiro di sollievo dopo la firma dell'ordinanza della Regione Toscana che consente la cura amatoriale degli orti

mercoledì, 15 aprile 2020, 11:20

I volontari e gli operatori della cooperativa Odissea, aderente al consorzio Co&So, e dell'impresa sociale "Terra di tutti" sono in giro tra la piana lucchese, la media valle Garfagnana e la Versilia per distribuire mascherine colorate e raccogliere alimenti e generi di prima necessità da consegnare alla Protezione Civile e destinate alle...

martedì, 14 aprile 2020, 20:09

Cura degli orti, contenimento della fauna selvatica anche in aree urbane e attività selvicolturali: un’ordinanza del presidente Enrico Rossi dà disposizioni per lo svolgimento di queste attività sempre nel pieno rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al...

martedì, 14 aprile 2020, 18:47

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini (a...

martedì, 14 aprile 2020, 18:28

Intercettare il prima possibile ospiti e operatori a rischio di contrarre l’infezione attraverso la sorveglianza attiva e visite specialistiche. Parte infatti domani, 15 aprile, il secondo step del programma che la ASL Toscana nord ovest ha pianificato per le RSA del territorio