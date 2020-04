Garfagnana



La regione farà i test alle forze dell’ordine: il ringraziamento a Rossi del segretario del NSC Toscana

sabato, 4 aprile 2020, 13:48

“Apprendo con gioia, anche se il momento è di grande dolore per la nostra gente, che a breve uscirà una nuova ordinanza dove le Forze dell'Ordine della Toscana verranno sottoposte ai test sierologici Covid-19 – esordisce così il segretario regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri della Toscana Nizar Bensellam Akalay.

“Sono estremamente riconoscente nei confronti del presidente Rossi, l’assessore alla sanità regionale Dott.ssa Saccardi, il consigliere regionale del Partito Democratico dott. Niccolai i quali hanno accolto positivamente la nostra richiesta presentata il 18 marzo scorso, ed in concerto a quella presentata dagli amici del SAP Toscana, prendendo in considerazione il nostro etico e civico suggerimento, relativamente alla sottoposizione a questi test da parte degli appartenenti alle FF.OO”.

“In questo momento di grande criticità per il nostro Paese e per il mondo intero, continua Bensellam, il nostro intento è stato quello di pensare a salvaguardare i cittadini nella delicata attività di controllo, cercando di essere per primi, i garanti di sicurezza sanitaria, pertanto parte della soluzione e non del problema. Importantissimo per noi è stata la possibilità di poterci confrontare (anche se virtualmente) con gli amici del SAP della Polizia di Stato e del SIM Guardia di Finanza, della Toscana, confermando di fatto che, quando si uniscono le forze e le idee, i risultati, per migliorare la vita dei cittadini e del servizio a loro dedicato, aiutato da un fondamentale interesse della politica, possono essere importanti e incisivi. Con questa ordinanza, conclude il segretario Toscana NSC, non posso che rinnovare a nome di tutti i carabinieri della Toscana che rappresento, la massima stima e gratitudine per il Presidente Rossi che si è fatto carico della salvaguardia dell’incolumità di tutti gli operatori in prima linea contro questo terribile e vigliacco male, ricordando con spirito di assoluta solidarietà e vicinanza, i medici, gli infermieri, i volontari delle associazioni e i vigili del fuoco”.