Garfagnana



La storica Processione dei Crocioni di Castiglione sarà in diretta internet

martedì, 7 aprile 2020, 20:16

Una delle ricorrenze più importanti del comune di Castiglione di Garfagnana, il Crocione, quest’anno, come è giusto e doveroso, non verrà celebrata. Lo comunica l’amministrazione comunale.

La storica “Processione dei Crocioni” carica di significati spirituali e di rituali che si perdono nei secoli, che richiama ogni anno nello splendido borgo della Garfagnana centinaia di visitatori attratti dalla suggestione dell’atmosfera che si respira tra le mura del castello e dall’unicità della rappresentazione religiosa, emozionante e coinvolgente riproduzione del Calvario di Cristo, quest’anno non ci sarà.

Una rinuncia molto dolorosa per tutta la comunità ma in questo momento impossibile da realizzare, per la sicurezza delle persone e per i giusti decreti messi in campo dal Governo. Una settimana importante quella pasquale per la cittadinanza di castiglione, giovedì 9 aprile alle 20:30 si celebrerà una benedizione della croce, la stessa croce che la sera della celebrazione del Crocion viene portata per le vie del Paese, la benedizione sarà a porte chiuse.

L’amministrazione comunale eseguirà con una diretta facebook sulla pagina del comune di Castiglione di Garfagnana la benedizione per permettere ai cittadini di poterla seguire restando a casa, la diretta partirà alle 20:20. L’amministrazione ringrazia Don Giovanni Grassi per questa iniziativa.