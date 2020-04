Garfagnana



L'appello di Tamagnini: "Compriamo in Garfagnana"

venerdì, 17 aprile 2020, 07:06

Roberto Tamagnini, consigliere comunale di Castiglione, lancia un appello in questo momento così difficile per il commercio a causa dell'emergenza Coronavirus.

"In un momento cosi difficile per il nostro Paese e per la nostra terra, la Garfagnana, mi sento di fare un appello a tutti i cittadini dei nostri Comuni.

Da settimane porto avanti sui vari social un'iniziativa rivolta a tutti, per far conoscere le nostre Botteghe di Paese e le ditte che stanno rivedendo il loro modo di vendita.In questo periodo tutti ci siamo resi conto di quanto sono importanti le nostre piccole botteghe, il servizio che stanno dando è unico e insostituibile, la spesa portata nelle nostre abitazioni, il "contatto" famigliare con tutti noi è un valore che difficilmente si trova altrove.



Anche aziende più grandi si stanno attivando e alcune si sono già attivate per consegne a domicilio anche tramite app.La ricchezza delle idee non manca, dall'agricoltore che usa tutti i mezzi social per sponsorizzare i propri prodotti a km 0 e effettuare consegne, alla libreria, che anche se in questi giorni è riaperta, si è subito attivata per gli ordini online.



I commercianti e le loro attività stanno pagando un prezzo altissimo in questa crisi, ma chi può si rimbocca le maniche e va avanti tra mille difficoltà.



Onestamente mi aspettavo qualcosa di più da parte del Governo per aiutare le nostre partite iva, e mi auguri che in tempi brevi arrivino risposte concrete.Noi abbiamo un grande potere per aiutare tutte quelle attività della Garfagnana che sono aperte, comprare da loro.Ripaghiamo i grandi sforzi che stanno facendo i nostri commercianti, facendo la spesa nelle nostre botteghe, comprando un libro nelle nostre librerie, acquistando i prodotti dalle aziende agricole della Garfagnana.



So benissimo che l'intera spesa è difficilissima da fare nelle nostre piccole botteghe, la scelta di prodotti che offre la grande distribuzione è imbattibile, ma credo che nonostante questo noi possiamo premiare il piccolo commerciante che tra mille difficolta sta facendo un lavoro incredibile dando un servizio unico.



Credo anche che per i commercianti che sono chiusi dobbiamo e possiamo fare molto, appena riapriranno andiamo da loro, evitiamo acquisti superflui di vestiario online e appena sarà possibile compriamo nei negozi, per dare una boccata di ossigeno a chi è rimasto chiuso per tutta questa emergenza.



Tutti abbiamo visto la grande generosità della Garfagnana, basti pensare alla raccolta fondi per il pronto soccorso del Santa Crocedi Castelnuovo, tutti abbiamo visto il lavoro eccezionale delle associazioni di volontariato, una su tutti gli Autieri, la Garfagnana è una grande terra fatta di gente generosa e forte e sono certo, e in molti casi sta già succedendo che questo mio appello non cadrà nel vuoto".