Maltempo, codice giallo per vento

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 28 aprile 2020, 17:42

In Toscana sono 9.231 i casi di positività al Coronavirus, 52 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 4,9% e raggiungono quota 2.524

martedì, 28 aprile 2020, 16:42

Lo ha dichiarato, in una nota stampa, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi

martedì, 28 aprile 2020, 15:15

Anche per i ristoranti della Valle del Serchio si prospetta una stagione da “bagno di sangue”. Abbiamo ascoltato il parere di alcuni ristoratori, da Borgo a Mozzano fino a Pieve Fosciana e sembra di ascoltare un disco… rotto, che si ripete

martedì, 28 aprile 2020, 13:05

Bonifica a tutto green: Aumenta l’impronta ecologica del Consorzio, con l’installazione di quattro nuovi impianti fotovoltaici sui tetti delle sedi. Concluse le necessarie fasi preliminari. I pannelli verranno installati appena saranno allentate le restrizioni Covid-19. Una volta a regime l’energia verde prodotta sarà equivalente a quella di 50 abitazioni civili

martedì, 28 aprile 2020, 12:24

In Toscana sarà possibile la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi esterni a manto erboso. Immediata ed efficace la risposta di Stefania Saccardi, assessore allo sport alle richieste di tante associazioni sportive

lunedì, 27 aprile 2020, 19:00

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19” verificati nei giorni di sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 aprile. Si ricorda ancora che l’Azienda USL Toscana nord ovest con la sua statistica lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della Regione...