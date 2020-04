Maltempo, codice giallo per vento

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 30 aprile 2020, 18:30

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19” di oggi, giovedì 30 aprile. Si ricorda ancora che l’Azienda USL Toscana nord ovest con la sua statistica lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della Regione fa riferimento alla provincia di segnalazione

giovedì, 30 aprile 2020, 18:15

Il circuito ‘Rete locale’ propone un servizio utile per i residenti nella zona che in questa fase d’emergenza rafforza anche l’economia attraverso le eccellenze locali

giovedì, 30 aprile 2020, 15:56

Domani 1 maggio si celebra la Festa dei lavoratori, che quest'anno si svolge in un clima inconsueto, durante una pandemia che non riguarda solo l'Italia, ma tutte le nazioni

giovedì, 30 aprile 2020, 15:14

“Il dibattito tra Istituzioni, parti sociali ed economiche attivato per condividere scelte fondamentali per la ripartenza del Paese e la tutela degli interessi delle imprese e delle persone dovrà tenere in conto di tutte le ricadute possibili tra cui, di particolare rilevanza quelle di genere”.

giovedì, 30 aprile 2020, 13:54

C’è soddisfazione nelle parole di Francesca Pierotti, responsabile Lucca di Confesercenti, dopo la tanto attesa fumata bianca per la riapertura dei banchi alimentari ambulanti

giovedì, 30 aprile 2020, 12:39

Il consiglio regionale, durante la seduta telematica di ieri pomeriggio, ha dato il via al bilancio di esercizio 2018 dell'ente Parco Regionale delle Alpi Apuane