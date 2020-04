Maltempo, codice giallo per vento fino a domani

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 21 aprile 2020, 18:33

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini ma...

martedì, 21 aprile 2020, 17:17

In Toscana sono 8.603 i casi di positività al Coronavirus, 96 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I test eseguiti hanno raggiunto quota 109.925, 4.068 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.903.

martedì, 21 aprile 2020, 14:41

E’ la situazione a ieri sera in Azienda USL Toscana nord ovest, dove ci sono 51 pazienti in terapia intensiva (50%) e 52 posti liberi, mentre nelle altre aree Covid si registrano 181 letti occupati (52%) e 167 liberi

martedì, 21 aprile 2020, 14:37

Con una nota il coordinatore provinciale di "Cambiamo!", Simone Simonini, pone la questione rimborsi sul trasporto scolastico

martedì, 21 aprile 2020, 14:33

Nel corso dell’incontro si sono susseguiti diversi interventi in cui le varie componenti hanno segnalato le esigenze e le necessità più impellenti delle relative categorie

martedì, 21 aprile 2020, 14:28

In Toscana nel mese di marzo la mortalità (per qualunque causa, non solo Covid-19) è stata superiore del 9% rispetto alla media degli ultimi cinque anni. E' quanto emerge da una elaborazione di Ars, Agenzia regionale di sanità, sui dati Istat