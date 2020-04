Manutenzione strade, fondi regionali per i comuni della Garfagnana

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 2 aprile 2020, 14:13

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha approvato una serie di misure a sostegno delle principali realtà impegnate, in questa emergenza COVID-19, nell’assistenza sanitaria e sociale di protezione civile

giovedì, 2 aprile 2020, 12:24

L’amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana, in collaborazione con il gruppo di minoranza e con le attività commerciali del comune, organizzano una bella iniziativa di solidarietà rivolta a quelle famiglie che si ritrovano in difficoltà a causa della crisi covid-19: la spesa sospesa

giovedì, 2 aprile 2020, 10:26

È partita la solidarietà della rete Coldiretti verso chi ha più bisogno. Per aiutare a combattere la crescente emergenza alimentare che tocca non poche famiglie, la rete degli agricoltori di Campagna Amica ha attivato e attiverà diverse modalità che mettono insieme la solidarietà diretta delle imprese agricole a quelle dei...

mercoledì, 1 aprile 2020, 20:47

In un momento storicamente difficile, in cui l’Arma dei Carabinieri è chiamata ad un ulteriore sforzo per far fronte alla pandemia verificatasi a seguito del propagarsi del virus Covid 19, non mancano ovunque i gesti di solidarietà e gli attestati di stima della cittadinanza a favore dei nostri ragazzi impegnati...

mercoledì, 1 aprile 2020, 19:30

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. La comunicazione fornita è quella in possesso dell'Azienda con estrazione dei dati effettuata alle ore 13 e fa riferimento alle 24 ore precedenti. Le comunicazioni relative alle positività emerse successivamente saranno rese note nel dettaglio domani

mercoledì, 1 aprile 2020, 19:01

Continua l’azione di screening per l’individuazione di casi positivi al Covid-19 eseguiti nelle RSA e RSD dell’ASL Toscana nord ovest. Valle Del Serchio: 2 Rsa, 30 persone ricoverate, 17 positivi (10 operatori) (81 tamponi eseguiti)