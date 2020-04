Garfagnana



Montemagni e Pellegrinotti (Lega): "Servizio postale, i piccoli centri non siano penalizzati dalla rimodulazione causata dal Coronavirus"

sabato, 4 aprile 2020, 11:03

Elisa Montemagni e Luigi Pellegrinotti, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e commissario della sezione Mediavalle Garfagnana della Lega, intervengono sulla questione del servizio postale nei piccoli comuni durante l'emergenza.



"Le Poste sono state ritenute, giustamente, un servizio essenziale - affermano - e quindi devono continuare ad offrire un normale ed adeguato supporto ai cittadini. L'emergenza Coronavirus ha costretto l'ente postale a rimodulare l'attività, ma ciò non deve andare a scapito degli utenti."



"Anche nell'ampio territorio in questione, quindi - precisano i rappresentanti del Carroccio - è fondamentale che, pure nei piccoli centri, si lascino aperti gli uffici, magari riducendone l'orario di apertura, ma chiuderli del tutto, è un danno non indifferente per i cittadini. Auspichiamo, dunque, che Poste Italiane sappia gestire al meglio tale situazione, garantendo, al contempo, ai suoi dipendenti di lavorare in sicurezza, ma fornendo il consueto ausilio operativo, ad esempio nello smistamento della corrispondenza ed agevolando il regolare pagamento delle pensioni; specialmente gli anziani, essendo, purtroppo, maggiormente soggetti ad essere infettati, devono ancora di più ridurre al minimo gli spostamenti e quindi è necessario che abbiano a disposizione un ufficio postale vicino alle proprie abitazioni".