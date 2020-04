Garfagnana



Montemagni (Lega): "Urge adeguato sostegno agli agriturismi che rischiano un vero tracollo"

giovedì, 16 aprile 2020, 13:38

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, punta l'attenzione sul settore dell'agriturismo e sull'attuale emergenza legata al diffondersi del Coronavirus.



"E' notorio, come il settore dell'agriturismo sia molto sviluppato in Italia e particolarmente in Toscana - afferma - e l'emergenza determinata dal diffondersi del Coronavirus rischia seriamente di mettere in grosse difficoltà chi gestisce queste strutture, presenti in buon numero nella valle del Serchio."



"E' quindi fondamentale - prosegue il consigliere - che Regione e Governo supportino concretamente questi operatori turistici, prevedendo delle mirate agevolazioni."



"Come Lega - precisa la rappresentante del Carroccio - abbiamo, ad esempio, proposto di dotare chi andrà in vacanza, di un apposito buono del valore di 250,00 euro da spendere nelle strutture ricettive, possibilmente della propria zona, alfine di dare un aiuto concreto a chi rischia di vedere fortemente compromesso il normale fatturato primaverile ed estivo."



"Comprendiamo e condividiamo appieno, dunque - conclude Montemagni - il pressante appello proveniente da chi opera in questo importante segmento turistico della lucchesia ed è quindi doveroso che tutte le Istituzioni, sia a livello locale che nazionale, facciano concretamente e velocemente la propria parte."