Garfagnana



Muore cittadino residente a Fabbriche, ma abitante in Versilia: era positivo al Covid

sabato, 11 aprile 2020, 13:23

Michele Giannini, primo cittadino di Fabbriche di Vergemoli, fa luce sul caso positivo al Coronavirus, residente nel suo comune, segnalato giovedì scorso nel bollettino dell'Asl (leggi qui), ma non ancora confermato dal sindaco.



"Si tratta di un signore di circa 76 anni - spiega Giannini -, residente a Fabbriche di Vergemoli, ma che abitava in Versilia, già da più di un anno, che aveva delle patologie e che, poi, purtroppo, è deceduto. Anche i familiari non sono del comune, abitano tutti in Versilia. Non ci sono stati altri contatti quindi con cittadini del nostro territorio comunale. Noi abbiamo avuto comunicazione che l'uomo era positivo al Covid-19 solo dopo che è deceduto, perchè era ricoverato in ospedale.