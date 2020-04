Numeri incoraggianti in Valle del Serchio: i nuovi casi sono sempre meno

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 23 aprile 2020, 16:31

Oltre a chi somministra alimenti, che potrà vendere per asporto, nei giorni festivi del 25 aprile e 1 maggio potranno rimanere aperte le rivendite di giornali (limitatamente alla vendita dei prodotti editoriali), le farmacie e le parafarmacie

giovedì, 23 aprile 2020, 16:26

L'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi ha consegnato oggi pomeriggio nel reparto Covid-19 di Careggi i primi tre dei 50 tablet acquistati da Estar grazie alla campagna di donazioni "Sostieni gli ospedali della Toscana". Gli altri verranno distribuiti da Estar nei prossimi giorni, in ciascun ospedale toscano

giovedì, 23 aprile 2020, 16:21

Uno dei (tanti) comparti messi a dura prova dal coronavirus è sicuramente quello dei parrucchieri e dei centri estetici, chiusi dal 10 marzo (se non prima): mestieri basati sul contatto con le persone che, in un periodo di distanziamento sociale, non possono lavorare e si trovano di fronte a tanti...

giovedì, 23 aprile 2020, 16:04

Sono oltre 100 in beneficiari del contributo di solidarietà alimentare nel comune di Minucciano, alla seconda settimana di attivazione della delibera di giunta in favore di coloro che versano in condizioni di disagio economico a causa dell'emergenza epidemiologica in corso

giovedì, 23 aprile 2020, 15:26

La collaborazione avviata con le amministrazioni comunali, prevede infatti la condivisione del piano di manutenzione del Consorzio, una banca dati che contiene tutti gli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua che l’Ente di bonifica effettua su canali, fossi, fiumi e torrenti che ha in gestione

giovedì, 23 aprile 2020, 13:17

E’ la responsabile Lucca Francesca Pierotti, ad accogliere con ottimismo l’ordinanza del governatore Rossi che consente la vendita da asporto oltre che quella a domicilio