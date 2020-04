Garfagnana



In tutta la Valle del Serchio celebrazione della Liberazione in diretta web

sabato, 25 aprile 2020, 13:34

di simone pierotti

Anche nei comuni della Valle del Serchio è stata celebrata la Festa della Liberazione, se pure in maniera limitata rispetto agli anni passati. E’ stato un 25 aprile condiviso con i cittadini in maniera virtuale, grazie ad internet, con alcune amministrazioni che hanno organizzato dirette tramite le pagine facebook.

Diretta web per il comune di Castelnuovo di Garfagnana: il sindaco Andrea Tagliasacchi e il presidente del consiglio comunale Francolino Bondi, assieme a Mons. Angelo Pioli, si sono recati presso piazza Vincenti per deporre una corona di alloro al monumento ai caduti. Stessa di modalità di condivisione con i cittadini anche per il comune di Pieve Fosciana con bandiera tricolore e inno nazionale al monumento ai caduti.

A Pescaglia il comune ha esposto la bandiera tricolore e quella della Comunità Europea all’ingresso del palazzo comunale. Celebrazioni in forma “privata”, con la deposizione di una corona e bandiera tricolore al monumento ai caduti anche nei comuni di Minucciano, con il sindaco Poli, Piazza al Serchio con il sindaco Carrari, Gallicano e Bagni di Lucca con il sindaco Paolo Michelini.

Cerimonia in diretta web per il comune di Borgo a Mozzano, con il primo cittadino Patrizio Andreuccetti e altre autorità civili di fronte al palazzo comunale, e a Barga, dove il sindaco Caterina Campani e le autorità che si sono recati nella frazione di Sommocolonia per rendere onore ai monumenti ai caduti.

Video In tutta la Valle del Serchio celebrazione della Liberazione in diretta web