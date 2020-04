Nuovo caso a Piazza al Serchio: positiva una donna

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 8 aprile 2020, 18:11

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini (a...

mercoledì, 8 aprile 2020, 17:25

Sono 412 le unità di personale assunte dall'Azienda USL Toscana nord ovest dal 15 marzo al 7 aprile 2020 per far fronte alla diffusione del contagio da Covid-19. Video

mercoledì, 8 aprile 2020, 17:19

L’emergenza Covid-19 sta colpendo la popolazione sotto diversi aspetti: molte famiglie, non potendo lavorare, sono in difficoltà nel reperire generi alimentari di prima necessità. La Croce Verde P.A. Lucca ha deciso così di contrastare questo fenomeno lanciando “Il carrello della solidarietà”

mercoledì, 8 aprile 2020, 16:07

Sono 206 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 23 i nuovi decessi. In aumento i nuovi casi positivi (ieri erano stati 172). E di nuovo in crescita anche il numero di decessi

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:49

La giunta regionale ha approvato ho schema di accordo da 7,5 milioni di euro per ampliare i servizi e sostenere lo sviluppo di Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio e Appennino Pistoiese. Uno strumento che interverrà direttamente in queste aree su settori come sanità, scuola, trasporti, sviluppo economico

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:24

Un volantino, messo a punto dalla Regione, verrà fornito a tutti i comuni, che lo distribuiranno ai cittadini assieme alle mascherine