Nuovo caso positivo a Camporgiano

martedì, 7 aprile 2020, 17:59

Altro caso positivo nel comune di Camporgiano: sale a tre, quindi, il conto complessivo dei contagiati. Ad annunciralo il primo cittadino Francesco Pifferi.



"La Asl - spiega il sindaco - ci ha comunicato un ulteriore caso di positività al Covid 19 : con esso, il totale delle persone contagiate nel nostro comune sale a 3. Dobbiamo, tuttavia, rilevare come quest'ultimo caso sia da collegarsi al precedente e come quindi sia indirettamente riconducibile al focolaio attivo presso la Rsa di Gallicano. Un ulteriore elemento che deve assolutamente tranquillizzare tutta la nostra comunità risiede nel fatto che questi due nostri concittadini si sono responsabilmente autoisolati fin da subito e che la positività del secondo è stata accertata quando già lo stesso aveva terminato le terapie del caso".



"Entrambi stanno bene - spiega Pifferi - ed hanno superato la fase sintomatica ormai da diversi giorni. Molto incoraggiante, del resto, si sta rivelando anche il decorso clinico del primo nostro concittadino colpito dal Covid, l'unico dei tre ad essere stato ricoverato in Ospedale: è stato, infatti, dimesso ieri sera ed è tornato nella sua Sillicano, con un grosso sospiro di sollievo da parte non solo dei suoi familiari, ma di tutto il paese. A tutti costoro e ai loro cari va la nostra completa vicinanza ed il nostro convinto sostegno, materiale e morale".



"Passando ad aspetti più propriamente organizzativi e operativi - conclude -, abbiamo attivato, fin dallo scorso 2 aprile, il Fondo di Solidarietà Alimentare, che consentirà alle persone che ne hanno diritto di richiedere, attraverso una semplice autocertificazione, i buoni spesa per acquistare, fino al 30 aprile, generi alimentari negli esercizi commerciali del comune. Inoltre abbiamo provveduto a consegnare alla popolazione le prime 500 mascherine di tipo chirurgico, insieme a 300 monouso. Domattina inizieremo la consegna domiciliare, alle oltre 900 famiglie del nostro Comune, delle 4.000 mascherine sempre di tipo chirurgico messe a disposizione dalla Regione Toscana. Infine dal 14 aprile ne saranno disponibili ulteriori 6.000 e 5.000 paia di guanti di protezione, che abbiamo ordinato per tempo per evitare che la nostra comunità rimanga priva di questi essenziali strumenti di protezione personale e collettiva, tra l'altro obbligatori, anche nel corso della seconda fase dell'emergenza Covid. Voglio concludere augurando a voi tutti, a nome mio e dell'intera Amministrazione Comunale di Camporgiano, una Santa Pasqua di Resurrezione".