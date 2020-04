Nuovo caso positivo a Gallicano

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 11 aprile 2020, 17:44

Sono 231 casi positivi rilevati oggi in Toscana, un dato che porta il numero complessivo dall’inizio dell’epidemia a 6.958. I tamponi eseguiti oggi sono stati 3.755, che sommati a quelli svolti nei giorni precedenti fissa il numero complessivo a 75.756, quarta regione in Italia.

sabato, 11 aprile 2020, 17:25

L'ufficio tecnico di Palazzo Ducale accelera per il progetto definitivo della nuova infrastruttura per la quale sono stanziati 2,3 milioni di euro

sabato, 11 aprile 2020, 16:21

Il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani desidera esprimere la più viva gratitudine

sabato, 11 aprile 2020, 16:08

L'amministrazione comunale ha deliberato l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, di cui sono beneficiari i nuclei familiari e/o le persone singole residenti o domiciliati nel comune di Minucciano che versano in condizioni di disagio economico derivante dall’emergenza epidemiologica in corso

sabato, 11 aprile 2020, 14:38

Anche tanti giovani e studenti entrano nel progetto di Alpinismo Lento al tempo del Coronavirus. Infatti con la didattica a distanza sono continuate le attività sportivo-culturali che erano state avviate nei mesi scorsi nei territori dei Parchi Naturali

sabato, 11 aprile 2020, 13:49

L’Arcivescovo della Diocesi di Lucca, monsignor Paolo Giulietti, coglie l’occasione delle festività per fare i propri auguri di buona Pasqua in questo momento difficile per il nostro Paese e non solo