Nuovo caso positivo a Gallicano

mercoledì, 1 aprile 2020, 13:30

Moratoria sul pagamento delle rate dei finanziamenti derivanti da tutti i bandi regionali destinati a imprese e liberi professionisti. Lo stabilisce una delibera presentata dall’assessore alle attività produttive, credito, turismo e commercio Stefano Ciuoffo ed approvata dalla giunta regionale nell’ultima seduta

mercoledì, 1 aprile 2020, 11:57

La chiusura totale in cui il Paese si trova ad essere coinvolto per fronteggiare l'emergenza Coronavirus sarà prorogata fino al 13 di aprile, giorno, quest'anno, in cui viene a cadere il lunedì di Pasqua: ad annunciarlo è stato Roberto Speranza, ministro della salute

martedì, 31 marzo 2020, 22:55

Un terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto questa sera, intorno alle 22.34, nella zona 7 km E Comano (MS), con coordinate geografiche (lat, lon) 44.29, 10.23 ad una profondità di 18 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa è stata avvertita chiaramente anche nell'alta Garfagnana

martedì, 31 marzo 2020, 20:08

Approvata la possibilità di una breve camminata, per un solo adulto genitore di ogni nucleo familiare insieme ad i propri figli minori, in uno spazio antistante rispetto la propria abitasione: questo è stato disposto da una circolare distribuita dal ministero dell'interno alle varie prefetture del Paese, con, in calce, la...

martedì, 31 marzo 2020, 17:00

Si avvia a superare la quota di due milioni di euro il valore delle donazioni che sono giunte all'Azienda USL Toscana nord ovest per sostenere lo sforzo degli ospedali e dei servizi sanitari per contenere il contagio da Coronavirus

martedì, 31 marzo 2020, 16:46

A parlare sono il segretario della Uil Fpl di Lucca, Pietro Casciani e Stefania Fontanini, responsabile del settore, alla luce del focolaio che è scoppiato negli ultimi giorni nella Rsa Paoli Puccetti di Gallicano