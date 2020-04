Parco Nazionale: sostegno alle volontarie e volontari d’Appennino

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 9 aprile 2020, 15:09

Anche le donne in gravidanza a termine a Lucca vengono sottoposte a tampone in auto per scoprire l’eventuale presenza di infezione da Coronavirus

giovedì, 9 aprile 2020, 14:41

I supermercati della provincia di Lucca saranno chiusi a Pasqua e Pasquetta. A ordinarne la chiusura con apposita ordinanza sono i sindaci dei Comuni che ospitano sul proprio territorio i negozi della grande e media distribuzione

giovedì, 9 aprile 2020, 14:16

L’Unione Comuni Garfagnana, per quanto possibile, intende manifestare la propria presenza e solidarietà al settore turistico e delle produzioni locali in questo difficile momento che ci vede tutti impegnati nel superamento della fase emergenziale, augurandosi che avvenga quanto prima

giovedì, 9 aprile 2020, 12:24

L'associazione Valle di Arni ha donato 12 kg di uova di cioccolato agli ospedali Noa di Massa Carrara, ospedale unico della Versilia e all'ospedale Santa Croce di Castelnuovo Garfagnana

mercoledì, 8 aprile 2020, 18:11

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini (a...

mercoledì, 8 aprile 2020, 18:04

E' stato annunciato poco fa un nuovo caso positivo nel comune di Piazza al Serchio dal sindaco Andrea Carrari. Si tratta di una donna, che attualmente risiede presso la sua abitazione e sono diversi giorni che è in isolamento. Video