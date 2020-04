Garfagnana



Parrucchieri ed estetiste si preparano alla riapertura, ma sono tanti i dubbi

giovedì, 23 aprile 2020, 16:21

di simone pierotti

Uno dei (tanti) comparti messi a dura prova dal coronavirus è sicuramente quello dei parrucchieri e dei centri estetici, chiusi dal 10 marzo (se non prima): mestieri basati sul contatto con le persone che, in un periodo di distanziamento sociale, non possono lavorare e si trovano di fronte a tanti dubbi per il futuro imminente.

Imminente o almeno così sperano, dato che il Governo non ha ancora partorito la “road map” della ripartenza dell’economia, tanto meno quella del settore. Inizialmente si parlava del 25 maggio come data di riapertura per parrucchiere/i e centri estetici, ora sembra più plausibile il 4 maggio. Abbiamo svolto una piccola indagine, ascoltando il parere di alcuni professionisti del territorio. Difficoltà economiche legate al periodo di stop e voglia di ricominciare il prima possibile, ma con tanti dubbi su quello che ci attende: è questo il sentimento prevalente.

Diego Tognarelli gestisce uno dei saloni di parrucchiere più grandi della Garfagnana, “Diego Hair Studio” a Castelnuovo di Garfagnana: “Al momento sono a casa, ho usufruito del bonus di 600 euro e della cassa integrazione in deroga per i dipendenti. Mi auguro che la misura venga mantenuta anche per i prossimi mesi, ho uno staff di 5 persone e vorrei poter mantenere tutti quanti a lavoro, anche se inizialmente dovrei stringere i denti”.

Come vi state organizzando per la riapertura? “Intanto va detto che, come i miei colleghi, sono in attesa di precise direttive, assenti al momento. Per adesso seguo le direttive dei fornitori, ma non avendo un protocollo preciso su modalità e date non posso rischiare investimenti. Mi sono limitato alle cose più banali, come asciugamani, saponi, mascherine”. I dubbi da risolvere restano tanti. “Esattamente, dovrò cercare di ottimizzare, considera che a cose normali, a pieno regime mettevo da 8 a 11 clienti all’interno del salone. Potrò farlo ancora? Non sarà così facile, ma se in futuro non fosse più possibile, anche quando le cose torneranno alla piena normalità, dovrei ridimensionarmi. Mi auguro che dopo una fase di adeguamento, si possa riprendere in pieno”.

Tra le estetiste parola a Barbara Letari di S.B. di Castelnuovo di Garfagnana: “Sono ferma, come tutti quanti. Difficile quantificare la perdita perché questo era un periodo buono per il nostro settore. Non posso essere contenta, ovviamente, pensi che non ho ancora ricevuto i 600 euro di bonus! Resto in attesa di informazioni precise per la riapertura, evito al momento di espormi in spese di cui non conosciamo l’utilità. Ho visto diversi preventivi per i vari prodotti igienici e di sanificazione e devo dire che qualcuno se ne sta approfittando. Comunque resto fiduciosa che ci possa essere una ripartenza il prima possibile, e mi auguro che le nostre clienti non abbiano timori. Fortunatamente i nostri locali a livello di spazi non hanno problemi”.

Altro parrucchiere, Gabrio Tognarelli di Gents (Castelnuovo di Garfagnana): “Ci stiamo organizzando, fornendoci di mascherine, prodotti igienizzanti per mani e attrezzi, guanti mono uso. Attendiamo notizie dal governo per la data di riapertura e sulle misure di sicurezza da adottare, sperando di riaprire il prima possibile. Ci dovrà essere necessariamente una riorganizzazione e razionalizzazione del lavoro per quanto riguarda gli appuntamenti e ci stiamo preparando”.

Sara Fanani gestisce il centro estetico Venus, in località Torrite: “Il momento è molto difficile, sono quasi due mesi che non lavoriamo e abbiamo bisogno di ripartire. Le misure messe in campo dallo Stato non sono sufficienti ma meglio che nulla, il rinvio delle tasse, il bonus di 600 euro e qualche utenza posticipata ci fa respirare ma quanto dureremo? Al momento attendo, come le mie colleghe, di conoscere le disposizioni per la riapertura; mi dovrò riorganizzare, non dovrei avere particolari problemi con le distanze, mi sto inoltre dotando di separatori in plexiglass, prodotti igienizzanti, visiere, abbigliamento mono uso. Ritengo che sia preferibile ripartire in totale sicurezza, magari una settimana dopo piuttosto che rischiando”.

Le fa eco la collega Lucia Pierotti di Estetica Lucia di Pieve Fosciana: “Sono chiusa dal 7 marzo, rispettiamo il momento come è giusto fare ma adesso dobbiamo pensare necessariamente a riprendere il lavoro. Ovviamente ci sono preoccupazioni perché il mio è un lavoro a contatto con la gente, per questo mi sto adoperando per farmi trovare pronta quando Conte ci darà il via libera: ho allestito il divisorio in plexiglass alla cassa e al tavolo per manicure e pedicure, mi sto dotando di guanti, mascherine, copriscarpe, prodotti igienizzanti e sanificanti. Il locale verrà, appunto, sanificato secondo norme. Attendo le norme precise da parte del Governo ma intanto mi preparo per garantire la sicurezza e la salute della clientela”,

Sandra Maroni gestisce il negozio di parrucchieri “Tiffany” di piazza Umberto I a Castelnuovo di Garfagnana: “Ce la stiamo passando male, ci hanno obbligato a chiudere e gli aiuti dello Stato non bastano per sopravvivere e pagare le varie bollette e tasse che verranno. Il momento non era dei migliori già prima per noi artigiani, adesso si aggiungeranno ancora più spese in questa crisi catastrofica che si farà sentire per un bel po', e la mole di lavoro non sarà certo quella di prima”.

Non sei molto ottimista, mi pare di capire? “Aumentando oneri e spese, noi artigiani saremo costretti, probabilmente, a ritoccare i prezzi e questo non aiuterà ad “allettare” i clienti. Ci vorrà tempo per tornare ad una vita normale, quella di sempre, e lavorare sarà un privilegio”.

Mery Boggi di “Linea Lei di Boggi Mery e Paoli Alina”: “Cerchiamo di guardare il futuro ma non è facile, per ora ci “accontentiamo” dei 600 euro, dei rinvii delle tasse, noi abbiamo richiesto i 25000 euro di mutuo, vediamo se avremo qualcosa, sarebbe una bella boccata di ossigeno. Ci auguriamo di poter riaprire il 4 maggio e non ci faremo trovare impreparate: faremo fare la sanificazione del locale dagli Autieri, ci stiamo dotando di materiale monouso, divisori in plexiglass. Il nostro locale ha gli spazi necessari per tenere le distanze, è evidente che per lavorare devo stare a ridosso della cliente, mi auguro che non ci siano norme assurde. Vedremo di riorganizzarci con gli appuntamenti”.

Michela Demetri è titolare insieme ad Amanda del negozio di parrucchiera “Pretty Hair”: “Naturalmente siamo ferme come tutti quanti, purtroppo il blocco è caduto in un momento propizio per il nostro lavoro, con l’arrivo della primavera e le varie cerimonie, la Pasqua, le comunioni e i matrimoni che, di conseguenza, saranno rinviati. Gli aiuti economici non sono molti ma dobbiamo accontentarci. Al momento ci stiamo muovendo per farci trovare pronti al momento della riapertura che, a mio avviso, sarà il 25 maggio”.