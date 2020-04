Pasqua e Pasquetta, chiuse attività commerciali ad eccezione di farmacie ed edicole

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 10 aprile 2020, 19:07

Ci scrive un gruppo di oltre 100 titolari di agenzie di viaggio, piccoli tour operator e, più in generale aziende del comparto turistico che, da sempre, dedicano tutte le proprie energie alla pubblicizzazione ed alla corretta fruizione dei servizi turistici nella Regione Toscana e che svolgono le proprie attività spesso...

venerdì, 10 aprile 2020, 17:23

Sono 175 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 46 i nuovi decessi (come spiegato sopra, 19 di questi risalgono ai giorni passati). Resta stazionario il numero di nuovi casi positivi (ieri erano stati 173)

venerdì, 10 aprile 2020, 16:42

Si intensificano anche nell'area Parco le attività per verificare il rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del virus

venerdì, 10 aprile 2020, 16:30

Altri due casi positivi oggi, a Gallicano, sempre tra i familiari degli operatori sanitari della RSA Paoli Puccetti. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino David Saisi

venerdì, 10 aprile 2020, 15:50

Rimangono in vigore le regole di sicurezza per l’accesso e le indicazioni di recarsi negli Uffici Postali solo per operazioni essenziali e indifferibili

venerdì, 10 aprile 2020, 15:38

Oggi Danilo è tornato nella tranquillità della propria vita domestica ma la preoccupazione e l’ansia per tutta la famiglia è stata grandissima. L’incubo coronavirus è iniziato il 25 marzo quando all’uomo è stato diagnosticata la malattia