Garfagnana



Pellegrinotti (Lega): "Rimborsare abbonamento autobus ai pendolari"

martedì, 28 aprile 2020, 20:15

Il commissario della Mediavalle Garfagnana della Lega, Luigi Pellegrinotti, propone un rimborso dell'abbonamento dell'autobus di linea a tutti coloro che non ne hanno potuto usufruire visti i decreti ministeriali e le ordinanze regionali.



"Visto il periodo di emergenza Covid-19 - commenta - che in primis riguarda sì, un'emergenza sanitaria, ma anche, visto il protrarsi del periodo, un disagio economico per la maggior parte delle nostre famiglie, pensiamo che sarebbe utile, necessario e doveroso, pensare anche ad un rimborso dell'abbonamento dell'autobus di linea a tutti quelli che non ne hanno potuto usufruire visti i decreti ministeriali e le ordinanze regionali ad oggi disposti, che hanno portato a dover rimodulare il servizio pubblico locale nelle province, riducendolo di fatto nella nostra provincia, di circa il 35 per cento confronto a quello regolare".



"In particolare - sottolinea - ai pendolari sospesi dall'attività lavorativa e agli studenti che non frequentano più le scuole da ormai il 5 marzo e che a questo punto si pensa non rientreranno più fino alla fine dell'anno scolastico. (Giugno 2020). Seppur questa sappiamo non essere sicuramente una delle più significative spese che vengono affrontate in questo momento dalle famiglie, crediamo che possa comunque essere di supporto e aiuto, in un momento così difficile a tanti cittadini, soprattutto se si considera che in alcune famiglie ci possono essere due o anche tre abbonamenti dell'autobus e quindi si comincia a parlare di circa 100/120 euro complessivi mensili".



"Tutto fa - conclude Pellegrinotti -. Una proposta insieme a tante altre che faremo".