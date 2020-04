Garfagnana



Pellegrinotti (Lega): "Sostenere allevatori, agricoltori e floricoltori della Valle del Serchio"

venerdì, 17 aprile 2020, 15:24

Vista la grave crisi finanziaria dovuta alla pandemia del COVID-19, il commissario Lega della Mediavalle e della Garfagnana, Luigi Pellegrinotti, chiede alla Regione che siano intrapresi, in via di urgenza, aiuti finanziari e di sostegno agli allevatori, agli agricoltori e ai floricoltori della Valle del Serchio.



"Per poter meglio affrontare il lungo periodo previsto prima della "sperata" ripresa economica - spiega il commissario - sarebbe bene incentivare la popolazione a fare acquisti a chilometro zero, con informative accompagnate da sgravi fiscali. Ora più che mai dobbiamo pensare all'economia e ai commercianti, motore importante di tutto il territorio e alla difesa dei nostri prodotti, conosciuti sopratutto per la qualità; infatti, non capiamo del perché attualmente il primo problema dell'attuale ministro dell'agricoltura è concedere la sanatoria a 600 clandestini invece che difendere l'agricoltura, la pastorizia e gli allevamenti, che in questo periodo di emergenza Covid19 sono messi a dura prova o i cittadini italiani che hanno perso il posto di lavoro".