Garfagnana



Pescia dona fiori e piantine al comune di Camporgiano

giovedì, 9 aprile 2020, 22:19

Il comune ed i florovivaisti di Pescia donano fiori e piantine al comune di Camporgiano. Grande la soddisfazione da parte dell'amministrazione guidata dal primo cittadino Francesco Pifferi.

"Un grazie veramente di cuore - afferma il sindaco - all'amico e collega Oreste Giurlani, alla sua vice Guja Guidi ed a tutta l'amministrazione comunale di Pescia, da estendere ovviamente alle due eccezionali aziende florovivaistiche Di Vita e Giusti, la grande professionalità delle quali è pari solo alla loro generosità".

"Il dono di tanti bellissimi fiori in pianta e recisi - spiega Pifferi - abbellirà e ridarà vita ad alcuni luoghi caratteristici dei nostri borghi, oggi purtroppo deserti, assopiti. Ma consentirà anche di ricordare e rendere omaggio alla memoria dei nostri cari che non ci sono più, ornando tutti i cimiteri del comune, oggi forzatamente abbandonati e spogli. Un gesto, questo, dal grande valore simbolico".

"Tra l'altro - conclude -, l'incontro istituzionale di ieri ha consentito di approfondire un progetto al quale pensavamo da tempo: Pescia è oggi, in Italia, una delle patrie del fiore, così come Camporgiano è stato, alcuni decenni orsono, il paese che ha organizzato la più bella e partecipata manifestazione legata ai fiori in provincia di Lucca. Ed ancor oggi ospita l'ultimo vivaio pubblico della Regione Toscana, gestito dall'Unione dei Comuni della Garfagnana. Se son rose, fioriranno...!"