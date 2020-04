Piano per il Parco: rinviati gli incontri partecipativi

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:49

La giunta regionale ha approvato ho schema di accordo da 7,5 milioni di euro per ampliare i servizi e sostenere lo sviluppo di Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio e Appennino Pistoiese. Uno strumento che interverrà direttamente in queste aree su settori come sanità, scuola, trasporti, sviluppo economico

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:24

Un volantino, messo a punto dalla Regione, verrà fornito a tutti i comuni, che lo distribuiranno ai cittadini assieme alle mascherine

mercoledì, 8 aprile 2020, 13:02

A seguito delle ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art.1 comma 5 del DPCM 11/03/2020) e come disposto dalla Regione Toscana con ordinanza n°11 del 13/03/2020, da giovedì 9 aprile 2020 entreranno in vigore le seguenti modifiche al programma d’esercizio

mercoledì, 8 aprile 2020, 11:45

Il comune di Vagli di Sotto, vista l’ordinanza del presidente della giunta regionale n.26 del 6 aprile 2020, ha ordinato di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso in spazi chiusi (pubblici e privati) aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei...

mercoledì, 8 aprile 2020, 11:40

Le statistiche ufficiali, che derivano dai dati che la Regione Toscana invia ogni giorno alla Protezione Civile nazionale, posizionano per adesso la Toscana undicesima regione in Italia, con 16 casi ogni 10.000 abitanti (contro la media italiana di 22 casi per 10.000, Lombardia prima regione con 65x10.000), e con un...

mercoledì, 8 aprile 2020, 08:20

La Gazzetta del Serchio ha svolto una piccola indagine tra diversi cittadini del territorio, cercando di coprire un po' tutte le zone e intervistando le persone che generalmente fanno acquisti