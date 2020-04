Garfagnana



Pieve Fosciana piange la scomparsa di Ivano Brogi

martedì, 28 aprile 2020, 21:27

La comunità di Pieve Fosciana piange la scomparsa del proprio concittadino, Ivano Brogi, 71 anni, risultato positivo al Coronavirus, ma morto a causa di altre patologie.



E' stato proprio il figlio a sottolineare come il padre sia morto "con" Coronavirus e non "per" Coronavirus ed ha voluto sgomberare il campo anche da qualsiasi presunto collegamento tra la Rsa di Gallicano (nella quale era ricoverato da quattro giorni) e la contrazione del virus da parte del padre: "Il babbo era ricoverato alla Paoli-Puccetti da quattro giorni - spiega -. Prima era stato due settimane all'ospedale San Luca di Lucca dove aveva sviluppato un'infezione polmonare di origine batterica, dovuta al New Delhi, che gli era stata debellata con un antibiotico sperimentale. Quando è stato dimesso dall'ospedale, non gli è stato fatto il tampone. E' stato mandato alla Rsa di Gallicano, ma qui non può aver incubato e sviluppato il virus in così pochi giorni. Babbo aveva già contratto ad agosto-settembre, in ospedale a Barga, il New Delhi, un batterio, ed era già in isolamento da sei mesi".



Nessun collegamento quindi tra il virus e la Rsa di Gallicano: "Io, con babbo, sono stato alla Rsa Puccetti per tutto il tempo - prosegue il figlio -. Andavo mattina e sera a fargli compagnia. Tutti i dpi, all'interno della struttura di Gallicano, sono stati seguiti alla lettera, ancor prima del Coronavirus, quindi: dovevo vestirmi con un camice, mettermi la mascherina, mettermi i guanti, il copri-scarpe, il copri-capo, pulirmi tutto. Quando mi dimenticavo di mettermi qualcosa, addirittura, il personale mi riprendeva duramente e incaricava l'addetta alle pulizie a sterilizzare la stanza. Poi, quando sono andato a firmare l'ingresso di mio babbo nella Rsa, c'erano già le restrizioni, quindi non mi hanno fatto salire: mi hanno fatto firmare un foglio e non mi hanno fatto vedere mio padre. Tutti i protocolli, insomma, sono stati rispettati perfettamente alla Paoli Puccetti".



All'uomo deceduto è andato il ricordo dell'amministrazione comunale pievarina guidata dal sindaco Francesco Angelini: "Esprimiamo la vicinanza di tutti alla famiglia. Andiamo avanti con consapevolezza e nel rispetto delle regole, non è ancora il tempo di abbassare la guardia!"



Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze anche da parte della nostra redazione.



Nella foto il sindaco Francesco Angelini