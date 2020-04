Garfagnana : minucciano



Poli conferma ultimo caso: "Un 91enne di Pieve San Lorenzo, ricoverato in condizioni serie"

lunedì, 6 aprile 2020, 15:00

Confermato il nuovo caso di positività al Covid-19 a Minacciano come anticipato dal bollettino dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest sabato 4 aprile.



"Nella mattinata di stamani - spiega il sindaco Nicola Poli - é giunta la conferma ufficiale di un nuovo caso di positività al Covid - 19 nel nostro comune. Si tratta di una persona di 91 anni, residente a Pieve San Lorenzo, da tempo ricoverato presso una struttura assistenziale lunigianese e da lì direttamente trasferita in ospedale".



"Dalle verifiche epidemiologiche effettuate dai sanitari - continua Poli -, il nostro compaesano ha contratto il virus in quella struttura e, pertanto, non risulta aver avuto contatti di alcun tipo sul nostro territorio in periodi significativi per l'eventuale trasmissione della malattia. Attualmente è ricoveralo al N.O.A. di Massa, in condizioni serie".



"A lui e ai familiari - conclude il primo cittadino - la vicinanza dell'amministmiione comunale e dell'intera citudinanza".