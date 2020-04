Garfagnana : vagli sotto



Ponte Tambura chiuso, giunta delusa: "Menesini atteso, ma non pervenuto"

mercoledì, 15 aprile 2020, 16:38

L'appuntamento era per oggi, alle 15, per una riunione a palazzo comunale sul problema legato alla chiusura del Ponte della Tambura che ha creato notevoli disagi per i cittadini. L'amministrazione comunale di Vagli Sotto ha dovuto però constatare, amaramente, che la giunta provinciale, guidata dal presidente Luca Menesini, non si è presentata.



"Oggi il presidente della provincia ha dato buca - esordisce la giunta vaglina -, lasciando isolata la popolazione residente nel centro storico di Vagli Sotto. Menesini ha lasciato l’amministrazione comunale da sola a risolvere i problemi legati all’isolamento degli abitanti del centro storico di Vagli Sotto, anziani e bambini".



"Questa amministrazione - spiega -, nonostante l’abbandono dell’istituzione provincia, sta mettendo in sicurezza le viabilità alternative realizzate in tempo di record. La frazione di Vagli Sotto, centro storico, è collegata alla Loc. “Bivio” tramite il Ponte “Tambura”, il quale nel corso degli anni è stato oggetto di verifiche e controlli da parte della Ppovincia di Lucca. A seguito di un'ordinanza della provincia di Lucca, come da determinazione dirigenziale n.351 del 11/04/2020, è stato ordinato il divieto di transito a veicoli e pedoni sul Ponte della Tambura; la viabilità alternativa che collega il centro storico di Vagli Sotto con la frazione di Vagli Sopra è oggetto di lavori di somma urgenza; tale situazione crea disagio sociale dovuto all’isolamento del centro storico di Vagli Sotto, oltre ad aggravare le difficoltà per i bacini estrattivi di “Boana” e di “Piastra Bagnata” che impegnano con l’indotto, circa 130 lavoratori".



"Visto che la riunione fissata dal presidente della provincia di Lucca per il giorno oggi alle 15 - conclude la giunta -, presso il palazzo comunale di Vagli Sotto, è stata disertata dall’amministrazione provinciale, è stato richiesto un incontro urgente con il prefetto di Lucca. Tanti cittadini, di loro spontanea volontà, erano venuti in delegazione con mascherine e rispettando la distanza sociale, ad interessarsi della vicenda, chiedendo di poter parlare con il presidente Menesini, purtroppo sono rimasti delusi e sono stati allontanati".