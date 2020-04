Garfagnana : vagli sotto



Ponte Tambura, la minoranza: "Grazie a provincia e regione, sindaco fornisca documentazione"

giovedì, 16 aprile 2020, 20:17

Il gruppo di minoranza del comune di Vagli Sotto ringrazia il presidente della provincia di Lucca Luca Menesini e l'assessore Andrea Carrari per la dimostrazione di vicinanza alla popolazione del comune di Vagli Sotto.



“Oggi hanno preso in carico la situazione – afferma il gruppo - dichiarando che in tempi celeri approveranno il progetto definitivo del Ponte Tambura (Morandi) che avrà l’impalcato fatto con scatolari di acciaio, essendo questi più adatti dei tiranti a sopportare le sollecitazioni dovute al passaggio di mezzi pesanti sulle due campate. Ci spiace che, con tutti i tecnici presenti nel nostro comune, ancora non si sia capita la questione e si riparli di tiranti d’acciaio anche nell’ultimo comunicato stampa”.



“Ringraziamo anche la regione – continuano i consiglieri - per l'interessamento al nostro problema e per l’impegno di spesa. Speriamo che la strada di Via Cave venga riaperta, come è stato auspicato da noi sin dall’inizio e avvallato oggi dalla provincia che si è assunta anche l’onere di provvedere a salatura e spalatura della stessa nel periodo invernale. Infatti, solo in questo modo, i cittadini del paese vecchio di Vagli Sotto possono raggiungere il posto di lavoro, gli alimentari e i servizi attraverso una via asfaltata”.



“Noi, come gruppo di minoranza – concludono -, ci dissociamo completamente da ulteriori impegni di spesa che il comune ha preso nel “guado” da quello che apprendiamo a mezzo stampa (si va a botte di 200 mila euro); non riteniamo che le pendenze del guado siano adeguate e sottolineiamo che questo, in inverno, va sott’acqua. Nello stesso tempo siamo a ribadire al sindaco che stiamo ancora aspettando la documentazione inerte alla realizzazione della via del Guado, richiesta con nostra del 12/02/2020, prot. 594, essendo quindi stati disattesi tutti i termini di risposta previsti dalla legge”.